Sunderland: Deux relégations en deux ans

Le couperet est donc tombé ce samedi pour l’équipe de Sunderland, reléguée en League One, troisième échelon du football britannique (équivalent du National en France). Encore pensionnaires de Premier League il y a deux ans, les Blacks Cats enchaînent donc les relégations et la dégringolade semble inarrêtable. La défaite concédée à domicile face à Burton (1-2), concurrent direct au maintien, aura donc été celle de trop pour les hommes de Chris Coleman, 24e du classement et bons derniers de Championship.