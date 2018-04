Sunderland: Coleman "ne sait pas" où est Rodwell

Sous contrat jusqu’en 2019 avec Sunderland, déjà relégué au troisième échelon anglais, Jack Rodwell, qui touche un salaire hebdomadaire de 70 000 livres (un peu plus de 80 000 euros) et n’a plus disputé de match avec l’équipe première des Black Cats depuis septembre dernier, ne jouera pas non plus sur la pelouse de Fulham vendredi, pour le compte de la 45e journée du Championship.

"Pour être honnête avec vous, je ne sais même pas où Jack est. Donc non, il ne jouera pas", a déclaré son entraîneur Chris Coleman jeudi en conférence de presse. L’ancien sélectionneur gallois a ensuite précisé qu’il ne savait surtout pas où l’ancien grand espoir du football anglais en est mentalement…