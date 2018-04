Stoke: Shaqiri balance sur ses coéquipiers

Dix-neuvième de Premier League, Stoke City est en grand danger avant de se déplacer sur la pelouse d'Arsenal, ce dimanche à 14h30, dans le cadre de la 32e journée.

Avant cette rencontre peut-être décisive dans la course au maintien pour les Potters, Xherdan Shaqiri a fait une sortie fracassante dans la presse cette semaine, critiquant ouvertement ses coéquipiers. "Je réalise que c'est un peu différent quand vous avez des joueurs comme (Franck) Ribéry et Thiago (Alcantara) au Bayern ou (Mauro) Icardi et (Mateo) Kovacic à l'Inter. Ici, à Stoke, je ne peux pas être très influent, tout simplement parce qu'il y a un manque de qualité autour de moi, a-t-il ainsi confié au Schweizer Illustrierte avant le coup de grâce. J'ai le sentiment que même Ronaldinho ne pourrait pas faire grand-chose dans cette équipe".

L'international suisse n'a peut-être pas forcément tort, mais peut-être doit-il aussi s'interroger sur son parcours, qui l'a vu passer du Bayern, à l'Inter, puis à Stoke, où il a débarqué en août 2015 pour 17 millions d'euros.