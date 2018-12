Mark Hughes est le deuxième manager limogé cette saison en Premier League.

Le coach de Southampton a été débarqué par son club, malgré le match nul décroché face à Manchester United (2-2) samedi.

Les Saints sont actuellement 18e du classement, avec 9 points, et 1 seul succès en 14 journées.

#SaintsFC can today confirm it has parted company with First Team Manager Mark Hughes.



Full statement: pic.twitter.com/EisJf8c2gb