Sky Sports s'offre la D2 anglaise pour une fortune

Le football anglais n'est a priori pas près de connaître de crise financière. Il suffit pour s'en convaincre de constater que Sky Sports est aujourd'hui capable de débourser pas moins de 595 millions de livres, soit 670 millions d’euros, pour s'offrir l'exclusivité des droits de télévision, pour les 5 prochaines années, du Championship (D2 anglaise), rapporte AP. La chaîne, propriété du groupe audiovisuel Comcast a trouvé avec l’English Football League et ses 24 clubs, dont le Leeds United FC de Marcelo Bielsa (aujourd'hui 3e du classement, à 3 points du leader, Norwich City), un accord en augmentation de 35 % par rapport au contrat actuel.

