Sarri succède enfin à Conte

Chelsea avait clairement le doigt sur la détente. Quelques heures seulement après l'officialisation du départ d'Antonio Conte, les Blues se sont empressés d'annoncer l'arrivée sur le banc londonien de Maurizio Sarri. L'Italien, qui a quitté Naples en fin de saison dernière, a signé un contrat de trois ans avec sa nouvelle formation. Si Chelsea n'a pas traîné, c'était pour permettre au technicien de 59 ans de s'envoler en Australie avec le groupe pour une tournée estivale. Accueilli par Marina Granovskaia, bras droit de Roman Abramovitch, l'Italien a déjà reçu les louanges de sa supérieure.

"Nous avons hâte que Maurizio apporte sa philosophie du football à l'équipe. Son équipe jouait l'un des plus beaux footballs d'Europe avec une approche offensive et du dynamisme. Ses méthodes ont permis aux joueurs qu'il avait à sa disposition de progresser de manière significative. Il a une expérience importante en championnat et en Ligue des champions et il considère que c'est une vraie opportunité de venir travailler en Premier League", a expliqué la dirigeante russe sur le site officiel de Chelsea.

La tâche de Sarri, qui était effectivement parvenu à rendre les Partenopei extrêmement compétitifs pendant trois ans, sera de permettre aux Blues de retrouver la Ligue des champions. Sous le règne de son compatriote Conte, Chelsea avait glané le titre en Premier League en 2017, avant de passer à côté de l'exercice suivant et de ne pas se qualifier pour la plus prestigieuse des compétitions européennes.