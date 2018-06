Sarri à Chelsea avec Zola ? 

L'entraîneur de Naples Maurizio Sarri serait très proche de s'engager avec Chelsea, selon le Daily Mail. Le quotidien britannique explique que les dirigeants du club londonien seraient parvenus à un accord avec Antonio Conte: celui-ci devrait s'en aller, accompagné de son staff, en échange d'une compensation d'environ 10M€.

Sarri s'en irait donc vers Chelsea pour le remplacer, et Gianfranco Zola l'accompagnerait selon les informations du tabloïd. L'ancien attaquant a évolué à Chelsea entre 1997 et 2003 et a disputé plus de 300 matches pour le club. Ex-entraîneur de West Ham, Watford ou bien Birmingham, il devrait épauler Sarri à la tête des Blues.