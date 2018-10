Salah, la machine est lancée !

Evidemment que non, Mohamed Salah n’intégrera pas la liste des one-season wonders de la Premier League, ces joueurs qui ont brillé lors d’un seul exercice avant de disparaître. On pourrait citer l’Espagnol Michu, l’ancien Auxerrois Benjani Mwaruwari ou un autre attaquant égyptien du nom d’Amr Zaki. La star de Liverpool, auteur de 44 buts en 2017-2018, a remis la machine en route, comme le montre sa performance contre Cardiff (4-1), samedi à Anfield.

Son replacement à la pointe d’un 4-2-3-1, avec Roberto Firmino en numéro 10, lui permet d’être dans tous les bons coups. Il a ouvert le score en traînant dans la surface (10e) et, en seconde période, il a été passeur décisif pour Xherdan Shaqiri (84e) et Sadio Mané (87e), l’ailier sénégalais ayant inscrit le 2e but de son équipe entretemps (66e). Pour rappel, le gaucher de 26 ans avait déjà marqué le but décisif à Huddersfield (0-1), il y a une semaine, et inscrit un doublé contre l'Etoile Rouge (4-0) mercredi.

La formation de Jürgen Klopp a bien fait de l’emporter face aux Bluebirds dans le cadre de la 10e journée. Le LFC prend trois points d’avance en tête du classement en attendant le déplacement périlleux de Manchester City à Wembley pour affronter Tottenham, dimanche. Les Reds devront néanmoins enchaîner à l'Emirates Stadium contre Arsenal, une équipe en grande forme en ce moment. Avec un Mohamed Salah retrouvé.