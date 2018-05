Salah double meilleur joueur de Premier League

Après avoir été élu meilleur joueur de la saison anglaise par ses pairs, Mohamed Salah a été désigné Footballeur de l’année par les journalistes.

L’ailier de Liverpool, auteur de 31 buts, a devancé de 20 votes (seulement) Kevin De Bruyne, auprès des 400 membres de la Football Writers' Association.

L’Egyptien est le premier Africain à être plébiscité par les journalistes et fait le "doublé", comme Cristiano Ronaldo ou Thierry Henry.

Here are some more key points about Mohamed Salah being awarded the FWA Footballer of the Year. pic.twitter.com/FwjwuUIpWW