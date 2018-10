Rooney, un rare soutien pour Mourinho

Tout a été à peu près reproché à José Mourinho ces dernières semaines, pour justifier les piètres prestations, et les mauvais résultats, de Manchester United depuis l'entame de l'exercice en cours. Une frilosité tactique, un projet de jeu inexistant, des scissions avec le vestiaire, des divergences de points de vue avec la direction en matière de recrutement, ... L'intéressé lui-même a fini, après l'agacement, par s'en accommoder et à manier l'ironie à ce sujet. Ainsi, la pluie sur Londres ou le Brexit, "tout est de ma faute" a récemment clamé le "Special One". Toujours est-il que les Red Devils pointent au 8e rang de Premier League après huit journées, avec sept points de retard sur le trio de tête.

Pour la presse spécialisée outre-Manche, la tête de l'ancien coach de l'Inter Milan ou du FC Porto ne tient plus qu'à un fil depuis quelques temps déjà, seule une grosse indemnité de licenciement, estimée à 26 millions d'euros, freinant la volonté de la direction. Dans le même temps, les anciennes gloires de MU restent sur la réserve concernant le "Special One", à l'image de Paul Scholes ou Rio Ferdinand, qui refusent de demander la tête de l'entraîneur tout en s'alarmant de la situation actuelle. Wayne Rooney aussi va dans le même sens. L'attaquant de DC United, sollicité par le Telegraph, ne veut pas faire de son ancien coach un fusible privilégié.

"Les joueurs, le manager, le début de saison est difficile pour tout le monde. Le manager peut faire beaucoup, mais ensuite, ce sont les joueurs qui sont sur le terrain, et c'est à eux de se réveiller et de faire plus collectivement. José Mourinho est une cible facile, mais certains joueurs doivent faire mieux", assure ainsi la légende vivante des Red Devils. L'ancien international anglais avait aussi pris la défense de Louis van Gaal lorsque le Néerlandais était dans la tourmente, et refuse donc de tirer sur l'ambulance. Mais José Mourinho, qui se prépare coup sur coup à affronter Chelsea puis la Juventus Turin en championnat et en Ligue des champions au sortir de la trêve internationale, sait que, malgré ces rares soutiens publics, il reste en sursis.