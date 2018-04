Quand Nasri s'acharnait sur Frimpong...

Né au Ghana, Emmanuel Frimpong était arrivé très jeune au centre de formation d'Arsenal, pour y faire ses gammes et espérer ainsi devenir footballeur professionnel. L'intéressé a atteint son objectif, même s'il n'embrasse sans doute pas la carrière escomptée puisqu'il évolue désormais dans une anonyme équipe chypriote, après avoir passé quelques saisons en Russie et en Suède. A désormais 26 ans, le natif de Kumasi ne peut désormais plus espérer percer au plus haut niveau international, mais aura néanmoins réussi à se fabriquer de très bons souvenirs lors de son passage à Londres.

Il relate ainsi, dans une interview accordée au Daily Telegraph et relayée notamment par le The Sun, l'admiration et l'amour qu'il porte à Arsène Wenger, mais ne peut pas non plus s'empêcher de garder une dent contre Samir Nasri. De son propre aveu, celui qui était autrefois l'un des piliers de la formation londonienne lui aurait parfois fait vivre un calvaire, qui aurait commencé dès 2011 au sortir d'une défaite contre Liverpool. "Nous avons perdu le match à cause de toi", lui aurait alors lancé l'ancien minot de l'Olympique de Marseille. Dès lors, Nasri s'en serait pris régulièrement au jeune Ghanéen, même lors des séances d'entraînement, lui reprochant la moindre perte de balle.

"Il m'attaquait toujours, se remémore Emmanuel Frimpong. Une fois, il m’a même dit: 'Je pourrais t’acheter si je le voulais'. Il aurait pu le faire, mais quand même...". Les deux hommes s'étaient ensuite chamaillés alors que le Tricolore était parti à Manchester City, à l'occasion d'une rencontre contre les Gunners. "Je n’aime pas ce type parce que c’est un idiot. Tout simplement. Jamais de la vie je ne pourrai avoir du respect pour lui", renchérit celui qui a porté la tunique des Black Stars une fois en 2013. Voilà qui ne va pas redorer l'image bien ternie d'un Samir Nasri suspendu par l'UEFA depuis la fin du mois de février, ce pour une durée de six mois pour un cas assimilé à du dopage suite à un traitement intraveineux réalisé sans autorisation. Et qui se retrouve par ailleurs sans club depuis son départ d'Antalyaspor le 31 janvier dernier.