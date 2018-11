Puel, au-delà du chagrin

Claude Puel tenait jeudi sa première conférence de presse depuis le décès de Vichai Srivaddhanaprabha, le défunt propriétaire du club de Leicester qui s'est tué à bord de son hélicoptère samedi (lors qu'il quittait le King Power Stadium, après le match face à West Ham). L'entraîneur français a rendu un hommage aussi digne que possible à la mémoire du patron des Foxes, peu après la visite de son prédécesseur et héros local Claudio Ranieri.

"C'était sans aucun doute une des semaines les plus difficiles de l'histoire du club. La perte tragique de ces cinq vies nous a tous laissés dans la tristesse et sous le choc. Nos prières et notre amour vont aux familles. Vichai a transformé Leicester en ce qu'il est, il en a fait une famille et un rêve. Il a investi dans le club, la ville et les gens. Il était vraiment aimé par tous, au club et en dehors." Il laisse orphelin son fils Aiyawatt, également vice-président du club.

"A titre personnel, ça a été un privilège de travailler avec lui, conclut Claude Puel. Je chérirai sa confiance en moi et tous les moments partagés. Voir tous les messages, les fleurs et les maillots devant le stade, ça montre le nombre de vies touchées. Il laisse un héritage dont on se souviendra toujours. Jouer au football n'est pas au centre de nos préoccupations, mais on va le faire pour lui rendre hommage. On va continuer le Leicester City qu'il a construit."