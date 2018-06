Présenté à Leeds, Bielsa évoque l’OM et le Losc

Marcelo Bielsa a trouvé un nouveau challenge du côté de Leeds, pensionnaire de Championship – le deuxième échelon anglais – au passé glorieux. Présenté à la presse ce lundi, le technicien argentin a accepté de revenir sur ses deux récentes expériences françaises.

La première à Marseille, lors de la saison 2014-2015 – un bon souvenir si l’on en croit l’intéressé qui pourtant à l’époque est parti en claquant la porte. "Marseille était une expérience inoubliable pour moi. Le Vélodrome un jour de match est une des expériences les plus incroyables à vivre en termes de football."

Evidemment, "El Loco" montre moins d’enthousiasme quand il s’agit de parler du Losc, club dont il a été mis à pied à l’automne dernier. "Lille est le pire souvenir de ma carrière. Pas à cause de la ville, des joueurs, des supporters ou des employés du club. Mon ego a été touché comme ce n’était encore jamais arrivé dans ma carrière, souffle-t-il, ainsi relayé par la Voix du Nord. Ce n’est pas non plus à cause des résultats, suffisamment mauvais pour entamer l’estime que j’ai de moi-même, mais parce que j’ai été débarqué par les personnes qui m’avaient embauché alors que nous avions joué à peine 20 % des matches."