De l'autre côté de la Manche, le débat sur le véritable niveau d'Arsenal est persistant. La troupe d'Unai Emery est-elle forte avec les faibles et faible avec les fortes ? A-t-elle plus simplement raté ses deux premiers matches de la saison en championnat pour trouver ensuite la bonne carburation et signer onze succès de rang toutes compétitions confondues ? Car exceptions faites des échecs à domicile contre Manchester City (0-2), puis sur la pelouse de Chelsea (3-2), les résultats de la formation londonienne ont été parfaits d'un point de vue comptable, à défaut de livrer des matches systématiquement accomplis. Lundi dernier par exemple, en Premier League, la victoire obtenue face à Leicester City (3-1) s'est dessinée en seconde période, après un premier acte poussif et brouillon.

Le trio offensif composé de Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette et Mesut Özil a alors fait merveille, et régalé le public de l'Emirates Stadium. Le meneur de jeu allemand a sorti le grand jeu, mais sur courant alternatif, comme le reste de l'effectif. Malgré ses 3 buts et 7 matches de championnat, le champion du monde 2014 n'est pas encore parvenu à se défaire de l'étiquette de joueur irrégulier, trop souvent nonchalant et même inexistant sur les grands matches. Le tout après les nombreuses critiques qui se sont abattues sur lui de l'autre côté du Rhin après la Coupe du monde... Celui qui se décrit pourtant comme un "joueur agressif, même à l'entraînement", et qui "déteste perdre", assure être à l'écoute des reproches qui lui sont faites.

"Je n'écoute que mon entraîneur et mes coéquipiers"

"Je n'écoute que mon entraîneur et mes coéquipiers, qui me disent les choses sans détour, précise-t-il néanmoins sur Sky Sports. Et bien sûr, je sais si j'ai bien joué comme je sais tout autant si j'ai mal joué. Par contre, ceux qui disent du mal juste pour être dans les journaux, ça je m'en fiche complètement". Mesut Özil est même persuadé de pouvoir encore progresser, surtout sous la tutelle d'Unai Emery, "un très bon entraîneur. En tant que joueur, vous pouvez aller lui parler, il écoute, ce qui nous facilite la tâche. Nous avons encore besoin de temps pour tout comprendre de son projet, mais tout se passe bien".

Emery : ''Une bonne relation avec Ozil''

"Il a toujours été mon idole"

L'ancien coach du Paris Saint-Germain semble par ailleurs vraiment compter sur l'ancien international allemand pour mener à bien ses ambitions avec Arsenal. Le numéro 10 londonien fera peut-être de la saison 2018-2019 la saison du rachat le concernant, lui qui affirme continuer à s'inspirer de son idole, un certain Zinedine Zidane, qu'il a déjà pu rencontrer. "J'avais les mains moites au moment de le croiser, mais lui était vraiment cool et calme. J'aimais son style, son calme sur le terrain, sa vision du jeu, toujours à regarder quel autre joueur est en meilleure position. Il n'était pas égoïste. Il a toujours été mon idole et je regarde encore des vidéos de lui parfois, avant les matches", explique-t-il. Cette source d'inspiration permettra-t-elle à terme à l'ancien Merengue de glaner enfin un titre européen ou la Premier League avec des Gunners qu'il a renforcés à l'été 2013 ?