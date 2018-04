Premier League: Welbeck sauve Arsenal

Déjà largué dans la course au top 4 en Premier League, Arsenal a failli perdre des plumes contre Southampton mais s’est finalement imposé (3-2), dimanche à l’Emirates Stadium.

Surpris par un but de Shane Long (17e), les Gunners ont renversé une première fois la situation grâce à Pierre-Emerick Aubameyang (29e) et Danny Welbeck (38e), mais Charlie Austin a remis les équipes à égalité (73e). C’est Welbeck qui a donné la victoire à son équipe (81e). A noter que Jack Stephens et Mohamed Elneny ont été exclus dans le temps additionnel après une altercation.

Les Gunners sont 6e avec 13 points de retard sur Tottenham, tandis que Southampton est en grand danger à la 18e place.