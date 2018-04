Premier League: Watford et Crystal Palace dos à dos

Voilà un résultat qui n'arrange personne dans la course au maintien en Premier League.

Samedi, sur leur pelouse de Vicarage Road, les Hornets de Watford concèdent un nul (0-0) face aux Londoniens de Crystal Palace.

Au classement, les premiers comptent 9 points d'avance sur la zone rouge, alors que Palace a 6 longueurs en sa faveur sur Southampton, qui compte un match en moins.

A point leaves @CPFC six clear of the bottom three #WATCRY pic.twitter.com/t3MjOvVklW