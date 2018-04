Grâce à un but de Theo Walcott à la 51e minute de jeu, Everton a dominé Newcastle 1-0 lundi soir pour le compte de la 35e journée de Premier League, et met ainsi fin à la série des Magpies, qui restaient sur quatre victoires consécutives et pouvaient dépasser leurs adversaires du soir en cas de succès.

Les hommes de Rafael Benitez conservent leur 10e place alors que les Toffees sont désormais 8es.