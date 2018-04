Au terme d’un derby fou, samedi à l’Etihad Stadium, Manchester United s’est imposé 3-2 et retarde le sacre des Citizens en Premier League.

Les hommes de Pep Guardiola ont pourtant mené 2-0 grâce à Vincent Kompany (25e) et Ilkay Gündogan (30e), mais Paul Pogba a relancé son équipe d’un doublé (53e et 55e), avant le but de la victoire signé Chris Smalling (69e).

Les hommes de José Mourinho reviennent à 13 points du leader, mais comptent surtout 4 longueurs d'avance sur Liverpool et Tottenham.