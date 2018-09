Premier League: Tottenham réagit à Brighton

Après trois défaites consécutives, dont deux en Premier League, Tottenham a retrouvé le chemin du succès samedi.

En déplacement à Brighton, les Spurs se sont imposés 2-1, grâce à un penalty d’Harry Kane (42e), qui n’avait plus marqué depuis près d’un mois, et un but d’Erik Lamela (76e). Le Français Anthony Knockaert a réduit l’écart dans le temps additionnel (90e+3).

Une victoire qui permet aux Londoniens de reprendre la cinquième place à Manchester United, et de rester à six points du leader, Liverpool, alors que les Seagulls pointent eux au 13e rang.