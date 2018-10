Premier League: Tottenham met la pression

Battu par le Barça (2-4), mercredi en Ligue des champions, Tottenham a retrouvé Wembley, samedi, pour s’imposer devant Cardiff (1-0). Grâce à un but d’Eric Dier (8e), les Spurs d'Hugo Lloris enchaînent un 3e succès en Premier League et se retrouvent à un point de Manchester City et Liverpool, qui s’affrontent dimanche.

Bournemouth l’a emporté à Watford sur le score de 4-0, grâce notamment à un doublé de Joshua King (33e et 45e). Les Cherries sont 5e.

A noter que Wolverhampton poursuit sa bonne série en dominant Crystal Palace (0-1) et se hisse en 7e position.