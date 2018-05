Premier League: Southampton envoie West Brom en enfer

Dans un match décisif pour le maintien, comptant pour la 31e journée de Premier League, Southampton s'en va dominer mardi les Swans des frères Ayew sur leur pelouse du Liberty Stadium (0-1) grâce à un but de l'Italien Manolo Gabbiadini (72e). Un succès qui, non seulement permet aux Saints, seizièmes du classement avec désormais 3 points d'avance sur Swansea (18e), de faire un grand pas vers leur survie dans l'élite, mais qui a aussi pour conséquence de reléguer officiellement le club de West Bromwich Albion, alors qu'il ne reste qu'un match à jouer ; paradoxe, WBA était invaincu en avril et son coach Darren Moore a été élu meilleur entraîneur du mois.