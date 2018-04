Il avait fait le tour de la question à l'Olympique Lyonnais et dans le championnat de France, où ses talents de buteurs étaient reconnus et respectés. Comment pourrait-il en être autrement lorsqu'on a conclu ses trois derniers exercices à 27, 21 puis 28 réalisations ? Alexandre Lacazette a alors pris la direction d'Arsenal, pour se frotter à d'autres compétitions et se confronter à un autre football, voire aussi pour gagner des titres, ce qui n'est pas forcément aisé avec les Gunners. Mais ceux-ci ont encore l'opportunité de rafler la Ligue Europa, à condition pour commencer de se défaire de l'Atlético de Madrid dans le dernier carré.

Et sur la scène européenne, l'ancien Gone aura sa chance, l'autre attaquant vedette, Pierre-Emerick Aubameyang, arrivé en janvier dernier, n'étant pas qualifié pour cette compétition. S'il y brille, l'international tricolore aura donc la possibilité de faire oublier quelque peu les critiques qui sont venues sanctionner ses performances au cours des derniers mois, avant une blessure qui l'aura tenu éloigné des terrains pendant six semaines environ. Mais depuis qu'il est remis sur pied, ça va mieux pour Alexandre Lacazette, buteur contre Stoke City puis à Newcastle. Ce qui fait dire à Arsène Wenger que son poulain réussi globalement une bonne saison.

15 buts en 38 matches

"Il marque de plus en plus. Il a eu sa blessure il y a peu de temps, il a aussi joué blessé pendant un moment. Et puis c'est sa première saison. Il faut s'adapter à l'intensité de la Premier League, et c'est aussi aussi plus difficile de marquer car 90% du temps, on joue contre des équipes qui défendent à dix dans leurs trente mètres, note le manager des Gunners. Dans la plupart des matches, nous avons 70% de possession, ça rend forcément la tache des attaquants plus dure car il y a moins d'espace, moins de liberté. Surtout que les équipes jouent désormais souvent avec trois défenseurs centraux. Mais Alexandre a montré qu'il a le talent et la qualité pour jouer à Arsenal".

Ces propos devraient inévitablement faire du bien à celui qui les reçoit, par ailleurs auteur de 15 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues, en 38 matches disputés. Si Arsène Wenger est dans le vrai, Alexandre Lacazette devrait être bien plus utile et efficace la saison prochaine sur les bords de la Tamise, en association ou en concurrence avec Pierre-Emerick Aubameyang. Arsène Wenger y croit en tout cas. Mais comment pourrait-il émettre le moindre doute, lui qui a choisi d'investir 60 M€ sur le Tricolore l'été dernier, pour en faire alors la recrue la plus coûteuse de l'histoire du club ?