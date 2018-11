Premier League: Newcastle ne s’arrête plus

Newcastle poursuit sa remontée en Premier League. Une semaine après avoir remporté leur premier succès de la saison, contre Watford (1-0), ce qui leur a permis de s’extirper de la zone rouge, les Magpies ont signé une deuxième victoire consécutive samedi contre Bournemouth (2-1), grâce à un doublé de Salomon Rondon (7e et 40e), et se hissent ainsi à la 14e place.

Les trois autres matches de l’après-midi se sont tous soldés par un match nul. Pour sa première rencontre à domicile depuis le décès du président Vichai Srivaddhanaprabha dans un accident d’hélicoptère, Leicester (10e) a concédé le nul contre Burnley (0-0), qui descend au 15e rang. Watford a décroché le nul à Southampton (1-1), aux portes de la zone de relégation, et déloge ainsi Manchester United de la 7e place, alors qu’Huddersfield, toujours 19e, et West Ham (13e) n’ont pas non plus réussi à se départager (1-1).