Après sa défaite à Old Trafford contre West Brom (0-1), dimanche, qui a sacré Manchester City, United l’a emporté mercredi soir à Bournemouth (0-2), en match avancé de la 35e journée.

Chris Smalling (28e) et Romelu Lukaku (70e) ont trouvé le chemin des filets. Anthony Martial et Paul Pogba étaient titulaires et le milieu des Bleus est passeur décisif sur le 2e but, pour sa 10e assist de la saison.

Les Red Devils, 2e, prennent 4 points d'avance sur Liverpool. Les Cherries sont 11e, en roue libre.