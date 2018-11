Premier League: MU s'arrache à Bournemouth

Manchester United a remporté (1-2) sur le fil son match de la 11e journée de Premier League à Bournemouth. Menés 1 à 0 après l'ouverture du score de Calum Wilson (11e) en première période, les Mancuniens ont renversé la situation grâce à Anthony Martial (35e) pour son quatrième but en quatre matches et surtout Marcus Rashford dans les arrêts de jeu (90e+1). A la faveur de ce succès, les joueurs de José Mourinho grimpent au 7e rang, à égalité avec leur victime du jour et sont provisoirement à 6 points de leurs rivaux de City, leaders du championnat.