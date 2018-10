Premier League: MU renverse Newcastle, Martial buteur !

Alors que la situation de José Mourinho est toujours instable, Manchester United s’est imposé à l’arraché lors de la réception de Newcastle (3-2), samedi à Old Trafford.

Kenedy (7e) et Yoshinori Muto (10e) ont permis aux Magpies de mener 2-0, mais les Red Devils ont bien réagi en seconde période par Juan Mata (70e) et Anthony Martial (76e), à la sortie d'un une-deux avec Paul Pogba, et, enfin, Alexis Sanchez (90e).

Après deux matches sans victoire en championnat, MU remonte provisoirement en 8e position. La formation de Rafa Benitez n'a toujours pas gagné cette saison et pointe à la 19e place.