Premier League: MU, avec Pogba, domine Swansea

Manchester United a battu Swansea (2-0) samedi lors de la 32e journée de Premier League, avec deux buts rapides de Romelu Lukaku (5e) et Alexis Sanchez (20e). Paul Pogba a joué tout le match, Anthony Martial n'est pas entré en jeu. MU, qui compte encore un match en retard à jouer, reprend deux points d'avance sur Liverpool à la deuxième place. Derrière, Burnley s'est imposé à West Brom (1-2), Leicester l'a emporté à Brighton (0-2), Newcastle a pris la mesure de Huddersfield (1-0), West Ham a largement battu Southampton (3-0) et Watford et Bournemouth se sont quittés dos à dos (2-2).