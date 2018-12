Premier League : Manchester United ne décolle pas

On aimerait parler de "Big Six" pour qualifier les "top clubs" anglais. Mais vu l'écart entre les cinq premiers et le reste du paquet (5 points entre Arsenal et Everton), il est difficile d'inclure Manchester United au gratin anglais, en tout cas sur le strict plan comptable. Il faut dire que, sur le terrain, les hommes du "Mou", José Mourinho, ne font rien pour s'en extraire, de ce fameux ventre mou où ils côtoient Leicester, Bournemouth ou encore Watford.

Après la défaite dans le derby face à Manchester City (3-1), et le match nul concédé à Old Trafford contre Crystal Palace (0-0), les Red Devils n'ont pas réussi à l'emporter sur la pelouse du 19e, Southampton (2-2). Pire, les Saints semblaient partis pour décrocher leur premier succès depuis le 1er septembre dernier, puisqu'ils menaient 2-0 après seulement 20 minutes de jeu après le but de Stuart Armstrong (13e) et le coup franc magnifique de Cédric Soares (20e).

Fort heureusement pour eux, les Mancuniens ont donc su réagir, grâce notamment à un excellent Marcus Rashford. Préféré pour ce match à Anthony Martial, qui avait débuté dans la semaine en Ligue des champions, l'international anglais a fait un gros travail sur les deux buts de son équipe, où il délivre les deux passes décisives pour le premier but depuis deux mois et demi de Romelu Lukaku (33e) et la belle talonnade d'Ander Herrera (39e). Tout s'est joué en première période et on ne peut même pas dire que Manchester, qui a tiré moins de fois que son adversaire (16 à 11), méritait mieux que ce partage des points face à un relégable.