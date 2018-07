Si Kylian Mbappé, co-meilleur buteur et passeur des Bleus en Russie avec Antoine Griezmann (4 buts, 4 p.d.) a focalisé l’attention du haut de ses 19 ans tout au long de la Coupe du Monde, décrochant à juste titre le trophée de meilleur jeune joueur de la compétition, d’autres Tricolores sont sortis du lot au cours de cette campagne. D’Hugo Lloris à Ngolo Kanté, en passant par Raphaël Varane, candidat légitime au prochain Ballon d’Or avec Mbappé et Griezmann, l’équipe de France a pu compter sur de véritables leaders de jeu, ligne par ligne.



Paul Pogba a fait le show à l'Elysée :



Paul Pogba est aussi de ceux-là. Le milieu de terrain a crevé l’écran, enfin capable de se mettre totalement au service du collectif en dépouillant notamment son jeu du superflu, mais en s’imposant aussi en taulier du vestiaire. Où ses prises de parole ont imposé le respect et entraîné tout un groupe vers le titre mondial. Une mue, entre prise de conscience et révélation, qui tranche avec la dernière saison compliquée de « La Pioche » sous le maillot de Man Utd. Et les tensions, nées de performances trop irrégulières, avec José Mourinho, qui n’a pas hésité à reléguer Pogba sur le banc (*).

"Mourinho doit débloquer Pogba"

Le « Special One » qui aujourd’hui attend de pied ferme son champion du monde, dont Mourinho considère à la fois qu’il a été "absolument brillant" au cours des quatre matches couperets des Bleus. Et espère surtout qu’il va "comprendre pourquoi il a été bon" en Russie, "spécialement dans la seconde partie de la compétition", précise-t-il pour BBC Sport. "Je crois que tout est là, autour de sa performance et de sa contribution à une équipe victorieuse." Ce que MU n’a pas su être lors d’une dernière saison blanche.

Mourinho ne se demande pas pourquoi ou comment Didier Deschamps a su tirer le meilleur de Pogba. Et préfère depuis les Etats-Unis, où son équipe prépare sa saison, continuer à mettre son joueur sous pression sans se remettre en question. Tout sauf une surprise. L’ancien défenseur mancunien Rio Ferdinand a lui estimé que c’est à "José (Mourinho) de trouver la clé de ce Pogba que nous avons vu durant la Coupe du Monde, parce qu’il a assumé (ses responsabilités), il a résisté à des tests très durs en milieu de terrain, et il a été un talisman pour son équipe."

Le manager portugais de MU qui assure avoir agi avec Pogba comme avec les autres Mancuniens mondialistes : "J’ai fait avec Paul comme j’ai fait avec tous mes joueurs. J’ai envoyé un message sympa avant la Coupe du Monde et durant la compétition je n’ai dérangé personne. Ils avaient besoin d’être concentrés sur leur job pour leur équipe nationale, explique-t-il. Après la Coupe du monde, j’ai envoyé un message différent des autres gars parce qu’il (Pogba) a gagné le tournoi." Pas sûr que parmi la multitude de témoignages reçus depuis le retour de Russie, celui de son coach aura été celui le plus touchant pour un Pogba que la rumeur estivale envoie du côté de la Juventus ou du Barça…

(*) Pogba n’avait pas été titularisé lors des deux matches du 8e de finale de Ligue des Champions perdu face au FC Séville (0-0, 1-2).