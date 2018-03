Premier League: Liverpool s’en remet (encore) à Salah

Victoire à l’extérieur de Liverpool qui s’impose sur la pelouse de Crystal Palace (1-2), à l’occasion d’une rencontre comptant pour la 32e journée de Premier League. Les choses débutent pourtant bien mal pour les hommes de Jürgen Klopp, rapidement menés suite au penalty concédé par Karius, auteur d’une vilaine faute sur Zaha. Un penalty transformé par Milivojevic pour les Eagles (1-0, 13e). De retour des vestiaires, et après avoir multiplié les occasions d’égalisation en première période, les Reds s’en remettent à Salah. L'international égyptien a inscrit le but vainqueur à la 84e minute. Crystal Palace, 16e en attendant la conclusion des autres matches, est plus que jamais sous la menace de la zone rouge.