Premier League: Les nominés pour le trophée de manager de la saison dévoilés

Qui succédera à Antonio Conte en tant que meilleur entraîneur de Premier League ? L'entraîneur de Chelsea, récompensé lors de l'exercice 2016-2017, ne pourra pas faire le doublé puisqu'il ne figure pas dans la liste cette année.

Rafa Benitez (Newcastle), Sean Dyche (Burnley), Pep Guardiola (Manchester City), Roy Hodgson (Crystal Palace), Chris Hughton (Brighton) et Jürgen Klopp (Liverpool) ont en effet été sélectionnés. Les votes sont déjà ouverts.

