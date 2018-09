Rien ne va plus entre José Mourinho et Paul Pogba. Cette fois les deux hommes ne peuvent plus prétendre le contraire. La faute à l’altercation ayant opposé l’entraîneur portugais et l’international tricolore, mercredi, en tout début d’entraînement. Une scène surprise par les caméras de Sky Sports et qui témoigne des relations glaciales entre le technicien mancunien et son joueur vedette.

Et à en croire la presse anglaise, cette altercation ne trouverait pas son origine dans les récentes déclarations de Paul Pogba, ses envies d’ailleurs ou la décision de José Mourinho de lui retirer le brassard de capitaine. Si l’ancien coach madrilène en voulait, mercredi, à son milieu de terrain, c’est en raison de sa vidéo publiée la veille dans une story Instagram, à en croire le Telegraph.

L'échange tendu entre Pogba et Mourinho en version longue. [Sky Sports] #MUFC pic.twitter.com/Z1FczGUs7t — Manchester United (@MUnitedFrance) September 26, 2018

Une vidéo dans laquelle le champion du monde apparaît hilare en tribunes en compagnie de Luke Shaw et Andreas Perreira alors que leurs coéquipiers étaient en difficultés face à Derby County, au point de s’incliner au final aux tirs au but (2-2, 8 tab à 7) pour leur entrée en lice en Coupe de la Ligue. De quoi provoquer la colère de José Mourinho - comme celle de nombreux supporters - et ses réflexions glaçantes au moment de l’arrivée du Français à l’entraînement et l’échange révélateur qui a suivi.