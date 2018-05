Premier League : l'équipe-type de la saison

David De Gea : La Première League ne manque pas d’excellents gardien. Nous aurions pu mettre en avant les performances remarquables de Thibault Courtois (Chelsea) et celles d’Ederson (Manchester City), dernier rempart de la meilleure défense du championnat. Finalement, c’est le gardien espagnol de Manchester United, David De Gea, qui remporte la mise. Un chiffre vient expliquer ce choix : 18 clean-sheets à son actif, 19 au total sur la saison pour son équipe.

Marcos Alonso : Le défenseur latéral gauche espagnol de 27 ans a réalisé une deuxième saison tout à fait complète dans les rangs de Chelsea. Ce défenseur polyvalent, connu pour sa capacité d’adaptation à différents rôles, s’est montré aussi efficace en défense qu’en attaque. Preuve en sont ses statistiques, 7 buts et 6 passes décisives, qui font de lui un joueur-clé de l’effectif d’Antonio Conte et de l’Espagne en vue de la Coupe du Monde cet été.

Nicolas Otamendi : Après une saison 2016/17 plutôt moyenne, l'ancien Valencien a élevé son niveau de jeu et s'est imposé comme un élément capital au sein de la formation de Manchester City. Bonus : l'Argentin se sent bien également aux avant-postes avec quatre buts, dont celui de la victoire dans le derby de Manchester. Un joueur particulièrement apprécié par son coach, Pep Guardiola : « on a un Superman dans l'équipe. Si je devais faire ressortir un joueur qui mérite peut-être encore plus de respect que les autres sur ce qu'on a réussi à accomplir depuis le début de saison, ce serait sans aucun doute Otamendi. C'est un compétiteur énorme et l'un des plus gros que j'ai pu rencontrer dans ma vie ».

Jan Vertonghen : 3ème du championnat anglais et 3ème meilleure défense, les Spurs de Tottenham ont pu compter tout au long de la saison sur les bonnes performances du défenseur central belge. Son expérience, sa rigueur défensive et son sens du collectif en ont fait un élément indiscutable à Tottenham et en sélection.

Kyle Walker : Passé de Tottenham à Manchester City l’été dernier pour un montant mirobolant, Kyle Walker a parfaitement répondu sur le terrain aux attentes portées en lui. Sous la houlette du tacticien espagnol, le défenseur anglais a livré une saison convaincante, percutant sur son côté droit et progressant sur quelques points de jeu : « je pense qu’il m’a appris à lire le jeu, quand aller vers l’avant, quand revenir. Il m’a fait un peu plus penser au jeu, tandis qu’à Tottenham, j’étais un ailier basique ». De quoi aspirer à des ambitions élevées : « je veux être le meilleur du monde, tout le monde veut être le meilleur du monde et c’est ce que je m’efforce à faire. Avec son savoir, son expérience, il peut m’aider à le devenir. Je pense qu’il m’a fait devenir un joueur plus intelligent », a-t-il confié lors d’un entretien accordé à Sky Sports.

David Silva : 32 ans mais son talent et ses qualités demeurent intactes. A Manchester City, son entente au milieu avec Fernandinho et De Bruyne a fait des merveilles. Le milieu espagnol s’est rendu indispensable aux yeux de Pep Guardiola, ne ménageant aucun effort avec son style de jeu d’une fluidité remarquable. De plus, il a su se mettre au service de l’équipe en trouvant le chemin des filets 9 fois et en délivrant 11 passes décisives en championnat.

Ngolo Kanté : Peut-être que notre côté chauvin nous force à le placer dans ce onze-type... ou tout simplement la volonté de mettre en exergue une seconde saison de haut vol au cœur du jeu de Chelsea. Certes moins en vue que la saison passée, le milieu français reste un joueur-clé par son activité incessante, son impact physique, son nombre de ballons ratissés et récupérés...

Kevin de Bruyne : Il est passé tout près du titre de meilleur joueur de Premier League. Et pour cause, ses statistiques en championnats parlent pour lui : 16 passes décisives pour trôner une deuxième année consécutive en haut du classement des meilleurs passeurs. Kevin de Bruyne a prouvé qu'il convenait parfaitement à la philosophie de jeu de Pep Guardiola, régalant par son activité avec et sans ballon. Sa générosité, sa technique et son sens de la passe font de lui un joueur remarquable, comme on en voit très rarement.

Harry Kane : 29 buts l’an passé. 30 buts cette fois-ci en 37 matchs avec Tottenham, soit un record personnel. Harry Kane a contredit de la plus belle des manières ceux le qualifiant de « one-season wonder » (joueur d’une saison). Sur le terrain, il a grandement contribué à la troisième place décrochée sur le fil par son équipe. Et puis son nom restera accolé au titre de meilleur buteur sur l’année civile 2017 avec 56 réalisations. Devant Messi et Ronaldo et ça, ce n’est pas rien.

Raheem Sterling : Pour figurer aux côtés de Kane et Salah, il était dans la balance avec son coéquipier Aguero. Mais sa jeunesse et surtout sa progression notable tout au long de la saison ont permis à l’ancien joueur de Liverpool de clore l’exercice 2017/2018 avec 18 buts et 11 passes décisives. Un attaquant efficace et décisif qui a su porter l’attaque de Manchester City vers les sommets et contribuer aux 106 buts inscrits par l’équipe championne d’Angleterre.

Mohamed Salah : Avec Mané et Firmino, il a formé un front d’attaque qui a traumatisé de nombreuses défenses en Premier League mais également en Ligue des Champions. Cette saison a été celle de tous les records pour l’Egyptien avec 32 buts inscrits en 36 matchs avec Liverpool, soit un record de buts marqués lors d’une saison de Premier League à 20 clubs. L’attaquant a marqué contre 17 adversaires cette saison, une performance signe d’une régularité incontestable. C’est donc sans réelle surprise qu’il a été élu meilleur joueur de l'année par ses pairs et par les journalistes.

L’équipe : De Gea / Walker / Vertonghen / Otamendi / Marcos Alonso / David Silva / Kanté / De Bruyne / Sterling / Salah / Kane.

Entraineur : Pep Guardiola.

Remplaçants : Ederson (ManCity), Azpillicueta (Chelsea), Mustafi (Arsenal), Smalling (ManUtd), Young (ManUtd), Eriksen (Tottenham), Xhaka (Arsenal), Fernandinho (ManCity), L. Sané (ManCity), Aguero (ManCity), S. Mané (Liverpool), R. Firmino (Liv), Vardy (Leicester).

Julien Vattaire (@Neiluj1809)

Retrouvez ses articles sur YourZone.