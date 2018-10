Premier League: Le match de Leicester à Cardiff maintenu

Suite au décès de son propriétaire, Vichai Srivaddhanaprabha, mort en compagnie de quatre autres personnes dans un accident d'hélicoptère au cours du week-end écoulé, l'équipe de Leicester City a vu son 4e tour de League Cup face à Southampton reporté à une date ultérieure.

Ces dernières heures, la tenue du déplacement au pays de Galles, à Cardiff, programmé samedi prochain dans le cadre de la 11e levée de Premier League, avait été remise en question. Finalement, les instances dirigeantes, après consultation des Foxes, ont confirmé cette opposition, qui débutera donc à 16 heures et sera notamment précédée d'un hommage aux disparus, matérialisé par une minute de silence à respecter avant la rencontre, et le port d'un brassard noir pour Jamie Vardy et les siens.