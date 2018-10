Premier League: Le but du mois pour Sturridge

Daniel Sturridge, qui avait permis à Liverpool de rester invaincu en égalisant à la 89e minute du choc sur la pelouse de Chelsea le 29 septembre dernier (1-1), a reçu le trophée récompensant le plus beau but du mois de septembre vendredi.

L’attaquant des Reds, en compétition avec Alexandre Lacazette, Kyle Walker, Sergio Agüero, Ilkay Gundogan, Willian, Wilfried Zaha et Pierre-Emile Hojberg, avait trompé Kepa Arrizabalaga d’une somptueuse frappe enroulée sous la barre transversale.

Sensational Studge @LFC's @DanielSturridge wins the @Carling #PL Goal of the Month award for September with this piece of genius...#PLAwards pic.twitter.com/GD3K4sYi1V