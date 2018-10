Cette trêve internationale est pour Alexandre Lacazette l’occasion de souffler un peu. Non retenu par Didier Deschamps pour les deux matches de l’équipe de France contre l’Islande et l’Allemagne, celui qui évolue depuis 2017 à Arsenal est revenu lundi chez lui, à Lyon, pour participer à une "opération supporter" auprès des jeunes de sa ville natale, à l’initiative de l’UNSS, en compagnie notamment de l’ancienne internationale tricolore Camille Abily.

Et le Gunner, déjà auteur de 5 buts toutes compétitions confondues cette saison, en a profité pour lâcher une petite phrase qui sera sans doute très commentée outre-Manche. Invité par le quotidien régional Le Progrès à comparer les ambiances de Ligue 1 et de Premier League, l’ex-Gone a reconnu être assez nostalgique de ce qu’il a connu dans le championnat français. "En Angleterre, il y a plus de spectateurs que de supporters", a-t-il ainsi déclaré.

Deschamps : ''Lacazette ? Qu'il continue''

S’il regrette certains récents "débordements dans les tribunes françaises", l’attaquant londonien ne veut pas mettre tous les supporters "dans le même sac". "A Lyon et Arsenal, j’ai aussi rencontré des supporters très respectueux, a-t-il confié au site Olympique-et-lyonnais.com, prenant même la défense des ultras. Ils sont dévoués pour leur club, ils font des sacrifices et mettent parfois leur famille de côté pour nous supporter. Je peux comprendre leur mécontentement lorsqu’il y a des défaites, de mauvaises prestations. Un club a besoin de ce genre de fans."