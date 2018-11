Premier League: Huddersfield, enfin !

Dernière équipe sans victoire en Premier League, depuis celle de Newcastle contre Watford samedi (1-0), Huddersfield a enfin ouvert son compteur lundi soir, en dominant Fulham sur la plus courte des marges en clôture de la 11e journée (1-0).

Les partenaires de l’ancien Montpelliérain Steve Mounié ont même marqué pour la toute première fois à domicile, grâce à un but contre son camp de Timothy Fosu-Mensah (29e). Ils en profitent pour abandonner leur dernière place à leurs adversaires du soir, et grimpent au 18e rang.

