Premier League: Hazard, joueur du mois de septembre

Auteur d'un excellent début de saison avec Chelsea (7 buts inscrits en 8 matches de championnat), Eden Hazard a été élu ce vendredi joueur du mois de septembre en Premier League.

Le Belge succède au Brésilien Lucas Moura (Tottenham), qui avait reçu le trophée en août.

Chelsea est actuellement co-leader au classement, en compagnie de Manchester City et Liverpool.

