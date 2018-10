Premier League: Guardiola aux antipodes de Mourinho

Ce vendredi matin, José Mourinho s'est présenté face à la presse et a écourté sa présence, ne souhaitant pas s'éterniser alors que son équipe traverse une vraie crise sportive avant de recevoir Newcastle United, samedi en fin d'après-midi dans le cadre de la 8e journée de Premier League.

Peu après le manager de Manchester United, c'est celui de Manchester City qui a fait face à aux médias, à l'heure où le tenant du titre doit lui se déplacer à Liverpool dimanche, en clôture de ladite levée du championnat anglais. Et au moment de répondre à une sollicitation d'ordre tactique sur la manière de contrer les Mohamed Salah, Roberto Firmino et autre Sadio Mané, Josep Guardiola s'est lancé dans un monologue de 3 minutes et 45 secondes, rapporte la BBC. Soit approximativement la durée totale de la conférence de presse du "Special One"...