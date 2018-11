Premier League: Foyth offre trois points aux Spurs

Les malheurs des uns... Blessés, Jan Vertonghen et Davinson Sanchez ont vu le jeune Juan Foyth fêter samedi la deuxième titularisation de sa carrière en Premier League avec Tottenham. Et la présence du défenseur argentin de 20 ans sur le terrain de Crystal Palace a été prépondérante puisque c'est lui qui a inscrit, de la tête, le seul but de la victoire des Spurs (0-1, 12e j.). A noter la parade décisive d'Hugo Lloris à la 95e minute pour valider ce troisième succès de suite en championnat. Trois points qui permettent aux hommes de Mauricio Pochettino de revenir à égalité avec Liverpool (3e) et Chelsea (2e) et à deux longueurs de Manchester City (1er) avant leurs matches de dimanche.