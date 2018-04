Premier League: Encore une récompense pour Salah

Avec 80% des voix d'un sondage web, l'Égyptien Mohamed Salah a été élu Joueur du mois de la PFA, l'Union nationale des footballeurs professionnels made in England. Et ce pour la quatrième fois de la saison.

En mars, l'ailier droit de Liverpool a inscrit six buts en quatre rencontres de Premier League.

Il faisait face à Dele Alli, Heung-min Son, Jan Vertonghen, tous de Tottenham, ainsi qu'à Leroy Sané et David Silva, de Manchester City.

Congratulations, @22mosalah!



Salah wins #PFAawards Player of the Month for fourth time: https://t.co/zXGB7LTWhX pic.twitter.com/TStAYPLauC