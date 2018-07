Le 9 juillet dernier, Antonio Conte était bien là, à la reprise de l’entraînement des Blues. Son départ, déjà paraissait inéluctable, mais le président Roman Abramovich n’avait pas encore daigné négocier avec l’ancien sélectionneur de la Squadra Azzurra. C’est désormais chose faite, selon la presse britannique, unanime ce jeudi pour annoncer le licenciement de celui qui en deux ans a tout de même remporté le championnat (2017) et la Coupe d’Angleterre (2018).

Ce dernier trophée conquis au printemps dernier au nez et à la barbe de Manchester United ne devait pas sauver l’œuvre d’un stratège de plus en plus décrié, y compris en interne où sa passion dévorante, motrice lors de sa première saison londonienne, est devenue destructrice au fil des matches lors du dernier exercice. Résultat, une modeste cinquième place à l’arrivée et un billet pour la Ligue Europa en guise de consolante. Un bilan indigne d’une cylindrée telle que Chelsea.

Sous contrat jusqu’en juin 2019, Antonio Conte n’honorera donc pas la dernière année de son bail. Une ultime saison que les dirigeants londoniens vont tout de même payer cash en termes d’indemnités. A hauteur de 8 à 10 millions d’euros selon les tabloïds. Le dossier clos, Maurizio Sarri, remplacé à Naples par Carlo Ancelotti, devrait très vite débarquer désormais, pour prolonger la longue lignée des coaches transalpins à Chelsea, après Vialli (1998-2000), Ranieri (2000-2004), Ancelotti (2009-2011), Di Matteo (2012) et Conte.