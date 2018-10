Premier League: City s'impose face à Tottenham

Manchester City a repris les commandes de la Premier League, lundi, en remportant (0-1) la dernière affiche de la 10e journée de Premier League sur la pelouse de Tottenham. Le but de Riyad Mahrez dans les premières minutes de la partie (6e) aura été le seul de la soirée. Il permet aux joueurs de Pep Guardiola de devancer à nouveau Liverpool grâce à une meilleure différence de buts. Les Spurs, pour lesquels Hugo Lloris et Moussa Sissoko étaient titulaires, perdent du terrain et pointent au 5e rang du championnat, à cinq points de Manchester City.