Premier League: City et Liverpool enchaînent, MU accroché

Avant le choc Tottenham-Chelsea dans la foulée, Manchester City et Liverpool, les deux premiers du championnat anglais, ont remporté leur rencontre de la 13e journée. Les Citizens se sont rapidement mis à l’abri face à West Ham (0-4) au Stade Olympique, avec des réalisations signées David Silva (11e), Raheem Sterling (19e) et Leroy Sané par deux fois (34e et 93e).

Les Reds, dauphins avec deux points de moins, ont patienté plus longtemps avant de dominer Watford (0-3), Mohamed Salah trouvant la faille (67e) avant des buts de Trent Alexander-Arnold (76e) et Roberto Firmino (89e). De bon augure avant de retrouver le PSG pour un match décisif en Ligue des champions, mercredi prochain.

Manchester United, à Old Trafford, a été incapable de marquer contre le Crystal Palace de Mamadou Sakho (0-0). Les hommes de José Mourinho sont 7e avec désormais 14 points de retard sur le premier.