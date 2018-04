Les médias britanniques sont unanimes, et ce depuis déjà de longues semaines: Antonio Conte ne passera pas l’été. L’entraîneur italien, qui avait guidé Chelsea vers le titre de champion d’Angleterre en 2017, vit ses derniers matches sur le banc londonien, après une deuxième saison décevante qui voit les Blues largués en Premier League (cinquièmes à 10 points du podium) et éliminés dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Barça. Seule la FA Cup peut encore sauver leur bilan.

Ses dirigeants lui avaient pourtant offert une prolongation de contrat jusqu’en 2021, en juillet dernier, mais les chances qu’il l’honore sont désormais nulles. Si le manager transalpin (48 ans) se dirige donc vers un licenciement en bonne et due forme, il ne partira évidemment pas les mains vides. Selon le Daily Telegraph, le virer devrait coûter 9 millions de livres sterling au CFC, soit environ 10,3 millions d’euros. Un départ qui pourrait entraîner, en plus, celui de nombreux joueurs. Et pas des moindres.

Eden Hazard, Thibaut Courtois, Cesc Fabregas, Pedro, Gary Cahill, David Luiz et Olivier Giroud, arrivé cet hiver, sont cités parmi les éventuels partants. Même s’ils ne quittent pas tous Stamford Bridge, le chantier s’annonce gigantesque. Mais Chelsea l’aurait déjà un peu anticipé, puisque d’après The Sun, le successeur d’Antonio Conte serait trouvé. L’heureux élu devrait être Massimiliano Allegri, qui suivrait ainsi la trajectoire de son compatriote, lequel avait quitté la Juventus Turin pour rejoindre les Blues.