Privé de terrain depuis octobre 2016 en raison d'une blessure au tendon d'Achille, Santi Cazorla sera bientôt fixé sur son avenir. L'international espagnol (77 sélections, 14 buts), qui a subi pas moins de dix opérations en un an et demi, est toujours en phase de guérison en Espagne, mais devrait prochainement revenir à Londres pour discuter avec ses dirigeants.

C'est ce qu'a confirmé son entraîneur Arsène Wenger à propos du milieu offensif de 33 ans, dont le contrat avec les Gunners s'achève en juin prochain. "Il va revenir à Londres d'ici la fin de saison et nous ferons un point avec lui. Jouera-t-il à nouveau en Premier League ? Je l'espère, mais je ne sais pas, a déclaré, selon The Sun, le manager français, qui se dit très touché par la situation de son joueur. Il nous manque beaucoup, c'est un footballeur exceptionnel, c'est très triste ce qui est arrivé pour lui et Arsenal".

Arrivé en 2012 à Arsenal, Santi Cazorla, qui avait auparavant porté les couleurs de Villarreal et Malaga, a joué 175 matches pour les Gunners et inscrit 29 buts. Il a remporté trois FA Cup avec le club londonien.