Premier League: Aubameyang élu joueur du mois 

Arsenal va bien et certaines récompenses commencent à tomber pour le club londonien. Ce vendredi, le joueur en forme des Gunners Pierre-Emerick Aubameyang a été élu meilleur joueur de Premier League du mois d'octobre. Le buteur gabonais, qui a inscrit la bagatelle de cinq buts en trois matches de championnat, a notamment devancé Anthony Martial (Manchester United), Ross Barkley (Chelsea), Fernandinho (Manchester City), Mat Ryan (Brighton) et Callum Wilson (Bournemouth). Aux mois d'août et de septembre, Sadio Mané (Liverpool) puis Eden Hazard avait reçu la même distinction.