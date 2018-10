Premier League: Arsenal toujours invincible

Depuis les deux revers concédés en championnat sur les deux premières levées, Arsenal n'a fait qu'engranger des victoires... Et lundi soir, en clôture de la 9e journée de Premier League, les Londoniens ont signé un septième succès de rang en championnat, le dixième toutes compétitions confondues. C'est Leicester City qui est venu rendre les armes à l'Emirates Stadium (3-1).

Les hommes de Claude Puel avaient pourtant frappé les premiers grâce à un csc de Hector Bellerin (31e), mais c'était avant que la machine des Gunners ne trouve son rythme de croisière. Mesut Özil (45e), puis Pierre-Emerick Aubameyang (63e et 66e) ont scellé le sort de la partie. Et la troupe d'Unai Emery remonte au 4e rang du classement, à égalité de points avec Chelsea (3e) et Tottenham (5e).