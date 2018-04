Premier League: Arsenal s'incline à Newcastle

Déception pour Arsenal. Trois jours après leur qualification pour les demi-finales de la Ligue Europa obtenue sur la pelouse du CSKA Moscou, les Gunners se sont inclinés sur la pelouse de Newcastle (2-1), ce dimanche lors de la 34e journée de Premier League.

Arsène Wenger avait décidé de faire tourner son effectif pour cette rencontre: Koscielny, Bellerin, Ramsey, Wilshere et Özil n'étaient pas sur la feuille de match. En revanche, Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette étaient alignés ensemble pour la première fois au coup d'envoi. C'est d'ailleurs l'ancien lyonnais qui a ouvert le score, sur un centre du Gabonais (14e). Mais les Magpies ont réagi grâce à Ayoze Perez (29e) et Matt Ritchie (68e).

Au classement, Arsenal se retrouve sixième, Newcastle est dixième.