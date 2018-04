Premier League: Arsenal s'en sort, Lacazette buteur

Opposé à l'avant dernier du championnat d'Angleterre, Arsenal a dû attendre la deuxième période à l'Emirates Stadium pour faire chuteru Stoke City (3-0) dans le cadre de la 32e journée de Premier League.

La formation d'Arsène Wenger s'en est d'abord remis à Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'un doublé dont un but sur penalty (75e, 86e). Entré en jeu à la 61e minute de jeu, Alexandre Lacazette a effectué son retour après un mois et demi d'absence pour une blessure au genou. Et l'attaquant français a conclu le spectacle, lui aussi sur penalty (89e).

Avec ce succès précieux, les Gunners reviennent donc à quatre points de Chelsea, actuellement cinquième et qui affronte Tottenham (4e, 61 pts) dans quelques minutes (17h). Les Potters restent quant à eux dans la zone rouge (19e, 27 pts).